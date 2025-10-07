Informations sur le prix de Function X (FX) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0,110961 $ 0,110961 $ 0,110961 Bas 24 h $ 0,114476 $ 0,114476 $ 0,114476 Haut 24 h Bas 24 h $ 0,110961$ 0,110961 $ 0,110961 Haut 24 h $ 0,114476$ 0,114476 $ 0,114476 Sommet historique $ 2,2$ 2,2 $ 2,2 Prix le plus bas $ 0,03475487$ 0,03475487 $ 0,03475487 Variation du prix (1 h) -0,32% Changement de prix (1J) -2,33% Variation du prix (7 j) +2,16% Variation du prix (7 j) +2,16%

Le prix en temps réel de Function X (FX) est de $0,1109. Au cours des dernières 24 heures, FX a évolué entre un minimum de $ 0,110961 et un maximum de $ 0,114476, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de FX est $ 2,2, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0,03475487.

En termes de performance à court terme, FX a évolué de -0,32% au cours de la dernière heure, -2,33% sur 24 heures et de +2,16% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Function X (FX)

Capitalisation boursière $ 7,35M$ 7,35M $ 7,35M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 7,35M$ 7,35M $ 7,35M Offre en circulation 66,20M 66,20M 66,20M Offre totale 66.200.580,0290079 66.200.580,0290079 66.200.580,0290079

La capitalisation boursière actuelle de Function X est de $ 7,35M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de FX est de 66,20M, avec une offre totale de 66200580.0290079. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 7,35M.