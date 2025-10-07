Informations sur le prix de FITCOIN (FITCOIN) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00385224 $ 0.00385224 $ 0.00385224 Bas 24 h $ 0.0048071 $ 0.0048071 $ 0.0048071 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00385224$ 0.00385224 $ 0.00385224 Haut 24 h $ 0.0048071$ 0.0048071 $ 0.0048071 Sommet historique $ 0.00833283$ 0.00833283 $ 0.00833283 Prix le plus bas $ 0.00095084$ 0.00095084 $ 0.00095084 Variation du prix (1 h) -3.14% Changement de prix (1J) -7.43% Variation du prix (7 j) +49.23% Variation du prix (7 j) +49.23%

Le prix en temps réel de FITCOIN (FITCOIN) est de $0.00391207. Au cours des dernières 24 heures, FITCOIN a évolué entre un minimum de $ 0.00385224 et un maximum de $ 0.0048071, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de FITCOIN est $ 0.00833283, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00095084.

En termes de performance à court terme, FITCOIN a évolué de -3.14% au cours de la dernière heure, -7.43% sur 24 heures et de +49.23% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour FITCOIN (FITCOIN)

Capitalisation boursière $ 3.50M$ 3.50M $ 3.50M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 3.61M$ 3.61M $ 3.61M Offre en circulation 893.51M 893.51M 893.51M Offre totale 923,366,718.155522 923,366,718.155522 923,366,718.155522

La capitalisation boursière actuelle de FITCOIN est de $ 3.50M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de FITCOIN est de 893.51M, avec une offre totale de 923366718.155522. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 3.61M.