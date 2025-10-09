Informations sur le prix de Finna AI (FINNA) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00009243 $ 0.00009243 $ 0.00009243 Bas 24 h $ 0.0001012 $ 0.0001012 $ 0.0001012 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00009243$ 0.00009243 $ 0.00009243 Haut 24 h $ 0.0001012$ 0.0001012 $ 0.0001012 Sommet historique $ 0.00201926$ 0.00201926 $ 0.00201926 Prix le plus bas $ 0.00006516$ 0.00006516 $ 0.00006516 Variation du prix (1 h) +0.39% Changement de prix (1J) +5.54% Variation du prix (7 j) +29.74% Variation du prix (7 j) +29.74%

Le prix en temps réel de Finna AI (FINNA) est de $0.00010074. Au cours des dernières 24 heures, FINNA a évolué entre un minimum de $ 0.00009243 et un maximum de $ 0.0001012, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de FINNA est $ 0.00201926, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00006516.

En termes de performance à court terme, FINNA a évolué de +0.39% au cours de la dernière heure, +5.54% sur 24 heures et de +29.74% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Finna AI (FINNA)

Capitalisation boursière $ 100.74K$ 100.74K $ 100.74K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 100.74K$ 100.74K $ 100.74K Offre en circulation 999.99M 999.99M 999.99M Offre totale 999,988,678.295085 999,988,678.295085 999,988,678.295085

La capitalisation boursière actuelle de Finna AI est de $ 100.74K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de FINNA est de 999.99M, avec une offre totale de 999988678.295085. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 100.74K.