Informations sur le prix de Feedz (FEEDZ) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.00006602$ 0.00006602 $ 0.00006602 Prix le plus bas $ 0.00001373$ 0.00001373 $ 0.00001373 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -- Variation du prix (7 j) +15.78% Variation du prix (7 j) +15.78%

Le prix en temps réel de Feedz (FEEDZ) est de $0.00001612. Au cours des dernières 24 heures, FEEDZ a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de FEEDZ est $ 0.00006602, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00001373.

En termes de performance à court terme, FEEDZ a évolué de -- au cours de la dernière heure, -- sur 24 heures et de +15.78% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Feedz (FEEDZ)

Capitalisation boursière $ 16.12K$ 16.12K $ 16.12K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 16.12K$ 16.12K $ 16.12K Offre en circulation 999.96M 999.96M 999.96M Offre totale 999,959,738.5109816 999,959,738.5109816 999,959,738.5109816

La capitalisation boursière actuelle de Feedz est de $ 16.12K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de FEEDZ est de 999.96M, avec une offre totale de 999959738.5109816. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 16.12K.