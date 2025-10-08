Informations sur le prix de Farting Bonk (FONK) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00000681 $ 0.00000681 $ 0.00000681 Bas 24 h $ 0.00000703 $ 0.00000703 $ 0.00000703 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00000681$ 0.00000681 $ 0.00000681 Haut 24 h $ 0.00000703$ 0.00000703 $ 0.00000703 Sommet historique $ 0.000137$ 0.000137 $ 0.000137 Prix le plus bas $ 0.00000502$ 0.00000502 $ 0.00000502 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) +2.85% Variation du prix (7 j) +31.44% Variation du prix (7 j) +31.44%

Le prix en temps réel de Farting Bonk (FONK) est de $0.00000703. Au cours des dernières 24 heures, FONK a évolué entre un minimum de $ 0.00000681 et un maximum de $ 0.00000703, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de FONK est $ 0.000137, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00000502.

En termes de performance à court terme, FONK a évolué de -- au cours de la dernière heure, +2.85% sur 24 heures et de +31.44% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Farting Bonk (FONK)

Capitalisation boursière $ 7.02K$ 7.02K $ 7.02K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 7.02K$ 7.02K $ 7.02K Offre en circulation 999.36M 999.36M 999.36M Offre totale 999,357,278.727197 999,357,278.727197 999,357,278.727197

La capitalisation boursière actuelle de Farting Bonk est de $ 7.02K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de FONK est de 999.36M, avec une offre totale de 999357278.727197. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 7.02K.