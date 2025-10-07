Informations sur le prix de FARTCREDIT (FARTCREDIT) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0$ 0 $ 0 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) +3.60% Variation du prix (7 j) +3.98% Variation du prix (7 j) +3.98%

Le prix en temps réel de FARTCREDIT (FARTCREDIT) est de --. Au cours des dernières 24 heures, FARTCREDIT a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de FARTCREDIT est $ 0, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, FARTCREDIT a évolué de -- au cours de la dernière heure, +3.60% sur 24 heures et de +3.98% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour FARTCREDIT (FARTCREDIT)

Capitalisation boursière $ 7.25K$ 7.25K $ 7.25K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 7.25K$ 7.25K $ 7.25K Offre en circulation 998.90M 998.90M 998.90M Offre totale 998,900,980.50198 998,900,980.50198 998,900,980.50198

La capitalisation boursière actuelle de FARTCREDIT est de $ 7.25K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de FARTCREDIT est de 998.90M, avec une offre totale de 998900980.50198. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 7.25K.