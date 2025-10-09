Informations sur le prix de Fart Pig (FARTPIG) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00000618 $ 0.00000618 $ 0.00000618 Bas 24 h $ 0.00000649 $ 0.00000649 $ 0.00000649 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00000618$ 0.00000618 $ 0.00000618 Haut 24 h $ 0.00000649$ 0.00000649 $ 0.00000649 Sommet historique $ 0.00025735$ 0.00025735 $ 0.00025735 Prix le plus bas $ 0.00000549$ 0.00000549 $ 0.00000549 Variation du prix (1 h) +0.85% Changement de prix (1J) +3.39% Variation du prix (7 j) +6.01% Variation du prix (7 j) +6.01%

Le prix en temps réel de Fart Pig (FARTPIG) est de $0.0000065. Au cours des dernières 24 heures, FARTPIG a évolué entre un minimum de $ 0.00000618 et un maximum de $ 0.00000649, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de FARTPIG est $ 0.00025735, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00000549.

En termes de performance à court terme, FARTPIG a évolué de +0.85% au cours de la dernière heure, +3.39% sur 24 heures et de +6.01% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Fart Pig (FARTPIG)

Capitalisation boursière $ 6.50K$ 6.50K $ 6.50K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 6.50K$ 6.50K $ 6.50K Offre en circulation 999.95M 999.95M 999.95M Offre totale 999,947,964.746682 999,947,964.746682 999,947,964.746682

La capitalisation boursière actuelle de Fart Pig est de $ 6.50K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de FARTPIG est de 999.95M, avec une offre totale de 999947964.746682. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 6.50K.