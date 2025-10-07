Informations sur le prix de Faith Tribe (FTRB) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.00466183 Haut 24 h $ 0.00471474 Sommet historique $ 0.07116 Prix le plus bas $ 0.00173617 Variation du prix (1 h) -0.34% Changement de prix (1J) -0.32% Variation du prix (7 j) -1.88%

Le prix en temps réel de Faith Tribe (FTRB) est de $0.0046839. Au cours des dernières 24 heures, FTRB a évolué entre un minimum de $ 0.00466183 et un maximum de $ 0.00471474, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de FTRB est $ 0.07116, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00173617.

En termes de performance à court terme, FTRB a évolué de -0.34% au cours de la dernière heure, -0.32% sur 24 heures et de -1.88% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Faith Tribe (FTRB)

Capitalisation boursière $ 12.68M Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 23.50M Offre en circulation 2.70B Offre totale 5,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Faith Tribe est de $ 12.68M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de FTRB est de 2.70B, avec une offre totale de 5000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 23.50M.