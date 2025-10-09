Informations sur le prix de EvoPay (EPAY) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.201269$ 0.201269 $ 0.201269 Prix le plus bas $ 0.00385305$ 0.00385305 $ 0.00385305 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -- Variation du prix (7 j) -6.19% Variation du prix (7 j) -6.19%

Le prix en temps réel de EvoPay (EPAY) est de $0.00385531. Au cours des dernières 24 heures, EPAY a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de EPAY est $ 0.201269, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00385305.

En termes de performance à court terme, EPAY a évolué de -- au cours de la dernière heure, -- sur 24 heures et de -6.19% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour EvoPay (EPAY)

Capitalisation boursière $ 3.86K$ 3.86K $ 3.86K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 3.86K$ 3.86K $ 3.86K Offre en circulation 1.00M 1.00M 1.00M Offre totale 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de EvoPay est de $ 3.86K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de EPAY est de 1.00M, avec une offre totale de 1000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 3.86K.