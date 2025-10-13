Informations sur le prix de EVIVO Token (EVIVO) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0$ 0 $ 0 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -1.87% Changement de prix (1J) +5.67% Variation du prix (7 j) -7.25% Variation du prix (7 j) -7.25%

Le prix en temps réel de EVIVO Token (EVIVO) est de --. Au cours des dernières 24 heures, EVIVO a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de EVIVO est $ 0, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, EVIVO a évolué de -1.87% au cours de la dernière heure, +5.67% sur 24 heures et de -7.25% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour EVIVO Token (EVIVO)

Capitalisation boursière $ 28.78K$ 28.78K $ 28.78K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 38.34K$ 38.34K $ 38.34K Offre en circulation 750.54M 750.54M 750.54M Offre totale 999,777,602.76448 999,777,602.76448 999,777,602.76448

La capitalisation boursière actuelle de EVIVO Token est de $ 28.78K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de EVIVO est de 750.54M, avec une offre totale de 999777602.76448. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 38.34K.