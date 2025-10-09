Informations sur le prix de Etherland (ELAND) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00341795 $ 0.00341795 $ 0.00341795 Bas 24 h $ 0.00355881 $ 0.00355881 $ 0.00355881 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00341795$ 0.00341795 $ 0.00341795 Haut 24 h $ 0.00355881$ 0.00355881 $ 0.00355881 Sommet historique $ 0.447864$ 0.447864 $ 0.447864 Prix le plus bas $ 0.00151247$ 0.00151247 $ 0.00151247 Variation du prix (1 h) -0.75% Changement de prix (1J) -0.35% Variation du prix (7 j) +30.29% Variation du prix (7 j) +30.29%

Le prix en temps réel de Etherland (ELAND) est de $0.00344032. Au cours des dernières 24 heures, ELAND a évolué entre un minimum de $ 0.00341795 et un maximum de $ 0.00355881, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de ELAND est $ 0.447864, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00151247.

En termes de performance à court terme, ELAND a évolué de -0.75% au cours de la dernière heure, -0.35% sur 24 heures et de +30.29% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Etherland (ELAND)

Capitalisation boursière $ 140.65K$ 140.65K $ 140.65K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 141.14K$ 141.14K $ 141.14K Offre en circulation 40.88M 40.88M 40.88M Offre totale 41,024,063.0 41,024,063.0 41,024,063.0

La capitalisation boursière actuelle de Etherland est de $ 140.65K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ELAND est de 40.88M, avec une offre totale de 41024063.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 141.14K.