Informations sur le prix de Etherfuse CETES (CETES) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.060323 $ 0.060323 $ 0.060323 Bas 24 h $ 0.061884 $ 0.061884 $ 0.061884 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.060323$ 0.060323 $ 0.060323 Haut 24 h $ 0.061884$ 0.061884 $ 0.061884 Sommet historique $ 0.2169$ 0.2169 $ 0.2169 Prix le plus bas $ 0.0360201$ 0.0360201 $ 0.0360201 Variation du prix (1 h) -0.23% Changement de prix (1J) +0.45% Variation du prix (7 j) -0.41% Variation du prix (7 j) -0.41%

Le prix en temps réel de Etherfuse CETES (CETES) est de $0.061083. Au cours des dernières 24 heures, CETES a évolué entre un minimum de $ 0.060323 et un maximum de $ 0.061884, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de CETES est $ 0.2169, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.0360201.

En termes de performance à court terme, CETES a évolué de -0.23% au cours de la dernière heure, +0.45% sur 24 heures et de -0.41% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Etherfuse CETES (CETES)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.98M$ 1.98M $ 1.98M Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 32,204,478.04277 32,204,478.04277 32,204,478.04277

La capitalisation boursière actuelle de Etherfuse CETES est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de CETES est de 0.00, avec une offre totale de 32204478.04277. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.98M.