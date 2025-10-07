Informations sur le prix de ETHERBUTTS (METH) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.0000094 $ 0.0000094 $ 0.0000094 Bas 24 h $ 0.00000943 $ 0.00000943 $ 0.00000943 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.0000094$ 0.0000094 $ 0.0000094 Haut 24 h $ 0.00000943$ 0.00000943 $ 0.00000943 Sommet historique $ 0.00002831$ 0.00002831 $ 0.00002831 Prix le plus bas $ 0.00000799$ 0.00000799 $ 0.00000799 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) +0.29% Variation du prix (7 j) +6.74% Variation du prix (7 j) +6.74%

Le prix en temps réel de ETHERBUTTS (METH) est de $0.00000943. Au cours des dernières 24 heures, METH a évolué entre un minimum de $ 0.0000094 et un maximum de $ 0.00000943, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de METH est $ 0.00002831, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00000799.

En termes de performance à court terme, METH a évolué de -- au cours de la dernière heure, +0.29% sur 24 heures et de +6.74% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour ETHERBUTTS (METH)

Capitalisation boursière $ 8.91K$ 8.91K $ 8.91K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 8.91K$ 8.91K $ 8.91K Offre en circulation 944.65M 944.65M 944.65M Offre totale 944,649,365.3536083 944,649,365.3536083 944,649,365.3536083

La capitalisation boursière actuelle de ETHERBUTTS est de $ 8.91K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de METH est de 944.65M, avec une offre totale de 944649365.3536083. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 8.91K.