Informations sur le prix de Ethena Staked ENA (SENA) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.578319 $ 0.578319 $ 0.578319 Bas 24 h $ 0.613616 $ 0.613616 $ 0.613616 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.578319$ 0.578319 $ 0.578319 Haut 24 h $ 0.613616$ 0.613616 $ 0.613616 Sommet historique $ 1.31$ 1.31 $ 1.31 Prix le plus bas $ 0.227519$ 0.227519 $ 0.227519 Variation du prix (1 h) +2.37% Changement de prix (1J) -0.32% Variation du prix (7 j) +4.72% Variation du prix (7 j) +4.72%

Le prix en temps réel de Ethena Staked ENA (SENA) est de $0.599151. Au cours des dernières 24 heures, SENA a évolué entre un minimum de $ 0.578319 et un maximum de $ 0.613616, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SENA est $ 1.31, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.227519.

En termes de performance à court terme, SENA a évolué de +2.37% au cours de la dernière heure, -0.32% sur 24 heures et de +4.72% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Ethena Staked ENA (SENA)

Capitalisation boursière $ 469.12M$ 469.12M $ 469.12M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 469.12M$ 469.12M $ 469.12M Offre en circulation 782.98M 782.98M 782.98M Offre totale 782,981,291.6474961 782,981,291.6474961 782,981,291.6474961

La capitalisation boursière actuelle de Ethena Staked ENA est de $ 469.12M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SENA est de 782.98M, avec une offre totale de 782981291.6474961. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 469.12M.