Tokenomics de EnKryptedAI (KRAI)
Tokenomics et analyse de prix de EnKryptedAI (KRAI)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de EnKryptedAI (KRAI), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Informations sur EnKryptedAI (KRAI)
EnKryptedAI isn’t just another crypto project—it’s a next-gen AI-powered watchdog designed to keep investors safe in an increasingly complex blockchain landscape. Unlike traditional security tools, EnKryptedAI leverages machine learning, blockchain forensics, and real-time threat intelligence to detect scams, fraudulent transactions, and high-risk projects before they cause damage. By continuously scanning the blockchain, monitoring smart contract vulnerabilities, and analyzing transaction patterns, EnKryptedAI acts as a real-time security layer for crypto enthusiasts, traders, and developers.
What truly sets EnKryptedAI apart is its adaptive AI engine, which evolves with emerging threats. Instead of relying on outdated blacklists or manual reporting, EnKryptedAI’s AI models learn from historical fraud data, anomaly detection, and decentralized risk scoring to provide proactive alerts. Whether it's identifying rug pulls, phishing schemes, or pump-and-dump tactics, EnKryptedAI delivers instant, AI-driven risk assessments to ensure users make informed decisions. Integrated with trading platforms, wallets, and DeFi applications, EnKryptedAI becomes a seamless guardian, empowering users to trade with confidence.
Tokenomics de EnKryptedAI (KRAI) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de EnKryptedAI (KRAI) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens KRAI qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens KRAI pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de KRAI, explorez le prix en direct du token KRAI !
Prévision du prix de KRAI
Vous voulez savoir dans quelle direction KRAI pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de KRAI combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.
Veuillez lire et comprendre l'Accord d'utilisation et la Politique de confidentialité