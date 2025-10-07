Informations sur le prix de EnKryptedAI (KRAI) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.0208741 $ 0.0208741 $ 0.0208741 Bas 24 h $ 0.02246563 $ 0.02246563 $ 0.02246563 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.0208741$ 0.0208741 $ 0.0208741 Haut 24 h $ 0.02246563$ 0.02246563 $ 0.02246563 Sommet historique $ 0.051856$ 0.051856 $ 0.051856 Prix le plus bas $ 0.00855693$ 0.00855693 $ 0.00855693 Variation du prix (1 h) +1.70% Changement de prix (1J) +6.21% Variation du prix (7 j) +24.51% Variation du prix (7 j) +24.51%

Le prix en temps réel de EnKryptedAI (KRAI) est de $0.02243587. Au cours des dernières 24 heures, KRAI a évolué entre un minimum de $ 0.0208741 et un maximum de $ 0.02246563, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de KRAI est $ 0.051856, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00855693.

En termes de performance à court terme, KRAI a évolué de +1.70% au cours de la dernière heure, +6.21% sur 24 heures et de +24.51% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour EnKryptedAI (KRAI)

Capitalisation boursière $ 22.39M$ 22.39M $ 22.39M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 22.39M$ 22.39M $ 22.39M Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,199,838.640746 1,000,199,838.640746 1,000,199,838.640746

La capitalisation boursière actuelle de EnKryptedAI est de $ 22.39M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de KRAI est de 1.00B, avec une offre totale de 1000199838.640746. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 22.39M.