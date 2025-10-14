Informations sur le prix de ENERGY COIN (ENERGY) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.00208531$ 0.00208531 $ 0.00208531 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +0.04% Changement de prix (1J) -1.92% Variation du prix (7 j) -17.54% Variation du prix (7 j) -17.54%

Le prix en temps réel de ENERGY COIN (ENERGY) est de --. Au cours des dernières 24 heures, ENERGY a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de ENERGY est $ 0.00208531, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, ENERGY a évolué de +0.04% au cours de la dernière heure, -1.92% sur 24 heures et de -17.54% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour ENERGY COIN (ENERGY)

Capitalisation boursière $ 15.05K$ 15.05K $ 15.05K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 15.05K$ 15.05K $ 15.05K Offre en circulation 999.81M 999.81M 999.81M Offre totale 999,810,115.963553 999,810,115.963553 999,810,115.963553

La capitalisation boursière actuelle de ENERGY COIN est de $ 15.05K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ENERGY est de 999.81M, avec une offre totale de 999810115.963553. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 15.05K.