Prix de Elysyn Ai (ELYSYN)
--
--
-14.88%
-14.88%
Le prix en temps réel de Elysyn Ai (ELYSYN) est de $0.00074348. Au cours des dernières 24 heures, ELYSYN a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de ELYSYN est $ 0.149965, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.0007079.
En termes de performance à court terme, ELYSYN a évolué de -- au cours de la dernière heure, -- sur 24 heures et de -14.88% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.
La capitalisation boursière actuelle de Elysyn Ai est de $ 6.84K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ELYSYN est de 9.19M, avec une offre totale de 9194235.959072296. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 6.84K.
Aujourd'hui, la variation du prix de Elysyn Ai en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Elysyn Ai en USD était de $ -0.0002783807.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Elysyn Ai en USD était de $ -0.0007346512.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Elysyn Ai en USD était de $ 0.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ 0
|--
|30 jours
|$ -0.0002783807
|-37.44%
|60 jours
|$ -0.0007346512
|-98.81%
|90 jours
|$ 0
|--
Elysyn AI presents itself as an all-encompassing artificially intelligent system carefully developed to transform the way participants in the Ethereum cryptocurrency market including traders and token initiatives approach decision-making, trade execution and liquidity oversight. Leveraging state-of-the-art machine learning technology, Elysyn AI consolidates an advanced array of smart functionalities within a unified fluid and user-friendly environment. This design enables individuals to seize lucrative market movements as they happen even if they lack specialized quantitative skills.
