Informations sur le prix de Elysyn Ai (ELYSYN) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.149965$ 0.149965 $ 0.149965 Prix le plus bas $ 0.0007079$ 0.0007079 $ 0.0007079 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -- Variation du prix (7 j) -14.88% Variation du prix (7 j) -14.88%

Le prix en temps réel de Elysyn Ai (ELYSYN) est de $0.00074348. Au cours des dernières 24 heures, ELYSYN a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de ELYSYN est $ 0.149965, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.0007079.

En termes de performance à court terme, ELYSYN a évolué de -- au cours de la dernière heure, -- sur 24 heures et de -14.88% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Elysyn Ai (ELYSYN)

Capitalisation boursière $ 6.84K$ 6.84K $ 6.84K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 6.84K$ 6.84K $ 6.84K Offre en circulation 9.19M 9.19M 9.19M Offre totale 9,194,235.959072296 9,194,235.959072296 9,194,235.959072296

La capitalisation boursière actuelle de Elysyn Ai est de $ 6.84K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ELYSYN est de 9.19M, avec une offre totale de 9194235.959072296. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 6.84K.