Tokenomics et analyse de prix de ElonXCat (EXC)
Informations sur ElonXCat (EXC)
ELONXCAT is a Meme token built on a multi-chain network spanning BNB Chain, Ethereum, Polygon, Solana, and Tron. ELONXCAT strives to unite the cryptocurrency meme community and be a pioneer in multi-chain utility. Our goal is to have our name shine on every DEX, every CEX, and everywhere else. Leveraging X`s superior bridging technology that graces the five most active blockchains excluding Bitcoin, $ELONXCAT becomes multi-chain seamlessly in just a few clicks, with virtually no gas fees to worry about.
Tokenomics de ElonXCat (EXC) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de ElonXCat (EXC) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens EXC qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens EXC pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de EXC, explorez le prix en direct du token EXC !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.
