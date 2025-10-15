Informations sur le prix de Eli Lilly xStock (LLYX) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 810.65 $ 810.65 $ 810.65 Bas 24 h $ 822.31 $ 822.31 $ 822.31 Haut 24 h Bas 24 h $ 810.65$ 810.65 $ 810.65 Haut 24 h $ 822.31$ 822.31 $ 822.31 Sommet historique $ 868.14$ 868.14 $ 868.14 Prix le plus bas $ 624.79$ 624.79 $ 624.79 Variation du prix (1 h) +0.02% Changement de prix (1J) -0.93% Variation du prix (7 j) -3.65% Variation du prix (7 j) -3.65%

Le prix en temps réel de Eli Lilly xStock (LLYX) est de $812.8. Au cours des dernières 24 heures, LLYX a évolué entre un minimum de $ 810.65 et un maximum de $ 822.31, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de LLYX est $ 868.14, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 624.79.

En termes de performance à court terme, LLYX a évolué de +0.02% au cours de la dernière heure, -0.93% sur 24 heures et de -3.65% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Eli Lilly xStock (LLYX)

Capitalisation boursière $ 262.96K$ 262.96K $ 262.96K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 17.35M$ 17.35M $ 17.35M Offre en circulation 323.47 323.47 323.47 Offre totale 21,342.925497754 21,342.925497754 21,342.925497754

La capitalisation boursière actuelle de Eli Lilly xStock est de $ 262.96K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de LLYX est de 323.47, avec une offre totale de 21342.925497754. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 17.35M.