Tokenomics et analyse de prix de Egypt Cat (SPHYNX)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Egypt Cat (SPHYNX), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Long before humanity even existed, the land was ruled not by men but by creatures of immense power and wisdom. Among them, none were more feared than Sphynx, a being of royal blood and arcane might, whose dominion extended far beyond the vast desert.
Sphynx’s power was unmatched—he commanded the elements, bent space, and—above all—could turn cats into undead and recruit them for his Undying Army. The ancient world thrived under his rule, but envy grew among his followers—particularly among the fluffy cats.
A few millennia ago
Led by their generals, the fluffy cats conspired to seal Sphynx away with powerful magic. Betrayed, he was confined in a sarcophagus for thousands of years.
But now Sphynx has awakened, and his only desire is to destroy his enemies and restore his empire—and no one is safe from his cursed flames.
Tokenomics de Egypt Cat (SPHYNX) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Egypt Cat (SPHYNX) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens SPHYNX qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens SPHYNX pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de SPHYNX, explorez le prix en direct du token SPHYNX !
Prévision du prix de SPHYNX
Vous voulez savoir dans quelle direction SPHYNX pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de SPHYNX combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
