Informations sur le prix de Ecoreal Estate (ECOREAL) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.315417 $ 0.315417 $ 0.315417 Bas 24 h $ 0.320913 $ 0.320913 $ 0.320913 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.315417$ 0.315417 $ 0.315417 Haut 24 h $ 0.320913$ 0.320913 $ 0.320913 Sommet historique $ 0.320913$ 0.320913 $ 0.320913 Prix le plus bas $ 0.01038193$ 0.01038193 $ 0.01038193 Variation du prix (1 h) +0.38% Changement de prix (1J) -0.68% Variation du prix (7 j) +1.78% Variation du prix (7 j) +1.78%

Le prix en temps réel de Ecoreal Estate (ECOREAL) est de $0.318053. Au cours des dernières 24 heures, ECOREAL a évolué entre un minimum de $ 0.315417 et un maximum de $ 0.320913, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de ECOREAL est $ 0.320913, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.01038193.

En termes de performance à court terme, ECOREAL a évolué de +0.38% au cours de la dernière heure, -0.68% sur 24 heures et de +1.78% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Ecoreal Estate (ECOREAL)

Capitalisation boursière $ 180.22M$ 180.22M $ 180.22M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 318.05M$ 318.05M $ 318.05M Offre en circulation 566.62M 566.62M 566.62M Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Ecoreal Estate est de $ 180.22M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ECOREAL est de 566.62M, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 318.05M.