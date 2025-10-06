Le prix en temps réel de Ecoreal Estate est aujourd'hui de 0.318053 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de ECOREAL à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix ECOREAL facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de Ecoreal Estate est aujourd'hui de 0.318053 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de ECOREAL à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix ECOREAL facilement sur MEXC maintenant.

Prix de Ecoreal Estate (ECOREAL)

Prix en temps réel : 1 ECOREAL à USD

$0.318085
-0.60%1D
USD
Graphique du prix de Ecoreal Estate (ECOREAL) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-06 13:43:20 (UTC+8)

Informations sur le prix de Ecoreal Estate (ECOREAL) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.315417
Bas 24 h
$ 0.320913
Haut 24 h

$ 0.315417
$ 0.320913
$ 0.320913
$ 0.01038193
+0.38%

-0.68%

+1.78%

+1.78%

Le prix en temps réel de Ecoreal Estate (ECOREAL) est de $0.318053. Au cours des dernières 24 heures, ECOREAL a évolué entre un minimum de $ 0.315417 et un maximum de $ 0.320913, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de ECOREAL est $ 0.320913, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.01038193.

En termes de performance à court terme, ECOREAL a évolué de +0.38% au cours de la dernière heure, -0.68% sur 24 heures et de +1.78% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Ecoreal Estate (ECOREAL)

$ 180.22M
--
$ 318.05M
566.62M
1,000,000,000.0
La capitalisation boursière actuelle de Ecoreal Estate est de $ 180.22M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ECOREAL est de 566.62M, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 318.05M.

Historique du prix de Ecoreal Estate (ECOREAL) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Ecoreal Estate en USD était de $ -0.0021980328841007.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Ecoreal Estate en USD était de $ +0.0104846807.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Ecoreal Estate en USD était de $ +0.0207547393.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Ecoreal Estate en USD était de $ +0.23705472810820352.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ -0.0021980328841007-0.68%
30 jours$ +0.0104846807+3.30%
60 jours$ +0.0207547393+6.53%
90 jours$ +0.23705472810820352+292.67%

Qu'est-ce que Ecoreal Estate (ECOREAL)

As capital markets are becoming global, real estate markets are no exception despite the difficulties posed by overseas investments. No investor can overlook how the potential international investments hold out. This establishes the need for a new decentralized solution to capitalize this potential.

Our Objective is to introduce cryptocurrencies into this overly regulated and slow market to facilitate investments and transactions on a global scale. We plan on achieving this through the utilization of the core principles of the blockchain, i.e fairness, accessibility, transparency and trust while applying them to the already existing and fully operational assets.

  • Fully licensed Rural Touristic Resorts in Spain, Portugal and Greece
  • A commercial building in one of the best locations of Germany.
  • Healthcare in South Asia.
  • More assets to join soon.

Ressource de Ecoreal Estate (ECOREAL)

Site officiel

Prévision de prix de Ecoreal Estate (USD)

Combien vaudra Ecoreal Estate (ECOREAL) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Ecoreal Estate (ECOREAL) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Ecoreal Estate.

Consultez la prévision de prix de Ecoreal Estate maintenant !

ECOREAL en devises locales

Tokenomics de Ecoreal Estate (ECOREAL)

Comprendre la tokenomics de Ecoreal Estate (ECOREAL) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token ECOREAL !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Ecoreal Estate (ECOREAL)

Combien vaut Ecoreal Estate (ECOREAL) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de ECOREAL en USD est de 0.318053 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de ECOREAL à USD ?
Le prix actuel de ECOREAL en USD est $ 0.318053. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Ecoreal Estate ?
La capitalisation boursière de ECOREAL est de $ 180.22M USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de ECOREAL ?
L'offre en circulation de ECOREAL est de 566.62M USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de ECOREAL ?
ECOREAL a atteint un prix ATH de 0.320913 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de ECOREAL ?
ECOREAL a vu un prix ATL de 0.01038193 USD.
Quel est le volume de trading de ECOREAL ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour ECOREAL est de -- USD.
Est-ce que ECOREAL va augmenter cette année ?
ECOREAL pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de ECOREAL pour une analyse plus approfondie.
Mises à jour importantes de l'industrie sur Ecoreal Estate (ECOREAL)

Temps (UTC+8)TypeInformation
10-05 21:29:00Mises à jour de l'industrie
La capitalisation totale du marché Crypto franchit les 4,15 billions de dollars, atteignant un nouveau sommet historique
10-05 16:10:00Mises à jour de l'industrie
Le Bitcoin grimpe pour atteindre un sommet de 125 708 $, établissant un nouveau record historique
10-04 13:39:16Données on-chain
Les ETF Spot Ethereum aux États-Unis enregistrent une entrée nette de 233,5 millions de dollars hier
10-04 11:26:38Mises à jour de l'industrie
L'émission d'USDC dépasse 75 milliards, sa part de marché atteint 24,9 %
10-03 10:20:00Mises à jour de l'industrie
La capitalisation boursière totale des cryptomonnaies repasse au-dessus de 4,2 billions de dollars, avec une augmentation de 2,3% en 24h
10-03 05:17:00Mises à jour de l'industrie
Le Bitcoin franchit la barre des 120 000 $ pour la première fois depuis mi-août

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.