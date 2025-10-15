Informations sur le prix de Drop Staked INIT (DEINIT) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
Bas 24 h $ 0.279226
Haut 24 h $ 0.311389
Sommet historique $ 0.788788
Prix le plus bas $ 0.279226
Variation du prix (1 h) --
Changement de prix (1J) -3.43%
Variation du prix (7 j) -40.95%

Le prix en temps réel de Drop Staked INIT (DEINIT) est de $0.300691. Au cours des dernières 24 heures, DEINIT a évolué entre un minimum de $ 0.279226 et un maximum de $ 0.311389, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de DEINIT est $ 0.788788, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.279226.

En termes de performance à court terme, DEINIT a évolué de -- au cours de la dernière heure, -3.43% sur 24 heures et de -40.95% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Drop Staked INIT (DEINIT)

Capitalisation boursière $ 18.91K
Volume (24 h) --
Capitalisation boursière entièrement diluée $ 18.91K
Offre en circulation 62.90K
Offre totale 62,903.358391

La capitalisation boursière actuelle de Drop Staked INIT est de $ 18.91K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de DEINIT est de 62.90K, avec une offre totale de 62903.358391. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 18.91K.