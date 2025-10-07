Informations sur le prix de Dot Dot Finance (DDD) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.04782957$ 0.04782957 $ 0.04782957 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +0.38% Changement de prix (1J) +4.95% Variation du prix (7 j) +0.20% Variation du prix (7 j) +0.20%

Le prix en temps réel de Dot Dot Finance (DDD) est de --. Au cours des dernières 24 heures, DDD a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de DDD est $ 0.04782957, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, DDD a évolué de +0.38% au cours de la dernière heure, +4.95% sur 24 heures et de +0.20% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Dot Dot Finance (DDD)

Capitalisation boursière $ 14.37K$ 14.37K $ 14.37K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 87.21K$ 87.21K $ 87.21K Offre en circulation 293.63M 293.63M 293.63M Offre totale 1,781,632,170.92103 1,781,632,170.92103 1,781,632,170.92103

La capitalisation boursière actuelle de Dot Dot Finance est de $ 14.37K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de DDD est de 293.63M, avec une offre totale de 1781632170.92103. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 87.21K.