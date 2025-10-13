Le prix en temps réel de Dosa the Demon est aujourd'hui de 0.00075993 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de DOSA à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix DOSA facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de Dosa the Demon est aujourd'hui de 0.00075993 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de DOSA à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix DOSA facilement sur MEXC maintenant.

En savoir plus sur DOSA

Informations sur le prix de DOSA

Site officiel de DOSA

Tokenomics de DOSA

Prévisions de prix de DOSA

Logo de Dosa the Demon

Prix de Dosa the Demon (DOSA)

Non listé

Prix en temps réel : 1 DOSA à USD

$0.00075994
$0.00075994$0.00075994
+12.80%1D
mexc
USD
Graphique du prix de Dosa the Demon (DOSA) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-13 16:18:59 (UTC+8)

Informations sur le prix de Dosa the Demon (DOSA) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.00065535
$ 0.00065535$ 0.00065535
Bas 24 h
$ 0.00076065
$ 0.00076065$ 0.00076065
Haut 24 h

$ 0.00065535
$ 0.00065535$ 0.00065535

$ 0.00076065
$ 0.00076065$ 0.00076065

$ 0.00220213
$ 0.00220213$ 0.00220213

$ 0.00018326
$ 0.00018326$ 0.00018326

-0.09%

+12.81%

-5.50%

-5.50%

Le prix en temps réel de Dosa the Demon (DOSA) est de $0.00075993. Au cours des dernières 24 heures, DOSA a évolué entre un minimum de $ 0.00065535 et un maximum de $ 0.00076065, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de DOSA est $ 0.00220213, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00018326.

En termes de performance à court terme, DOSA a évolué de -0.09% au cours de la dernière heure, +12.81% sur 24 heures et de -5.50% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Dosa the Demon (DOSA)

$ 744.73K
$ 744.73K$ 744.73K

--
----

$ 744.73K
$ 744.73K$ 744.73K

980.00M
980.00M 980.00M

980,000,000.0
980,000,000.0 980,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Dosa the Demon est de $ 744.73K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de DOSA est de 980.00M, avec une offre totale de 980000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 744.73K.

Historique du prix de Dosa the Demon (DOSA) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Dosa the Demon en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Dosa the Demon en USD était de $ -0.0003006089.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Dosa the Demon en USD était de $ -0.0002799998.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Dosa the Demon en USD était de $ +0.00055089538625361035.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ 0+12.81%
30 jours$ -0.0003006089-39.55%
60 jours$ -0.0002799998-36.84%
90 jours$ +0.00055089538625361035+263.54%

Qu'est-ce que Dosa the Demon (DOSA)

$DOSA is a culture-first memecoin launched on the Hedera network. It was born not from utility promises or roadmaps, but from a desire to build a symbol, one rooted in art, identity, chaos, and rebellion. In a world of AI-generated garbage, derivative clones, and soulless crypto projects, DOSA stands out by doing less and meaning more.

The project draws its strength from three core pillars: handcrafted art, unpredictable lore, and community-driven chaos. Every visual element of DOSA is hand-drawn by a small, tight-knit collective of anonymous artists. The aesthetic leans into the demonic, the twisted, and the surreal reflecting not just the coin, but the emotional state of the degen world it lives in. This isn’t just branding, it’s ritual.

DOSA intentionally avoids the typical Web3 playbook. There’s no roadmap. No Discord. No roadmap tweets promising the same overused utility ideas. Instead, DOSA plays with the idea of possession through memes, through story fragments, and through cult-like alignment with its holders. Owning DOSA is less about what it gives you, and more about what it says about you: you're in on the joke, and part of something bigger, even if that something is unhinged.

The community surrounding DOSA doesn’t behave like a typical crypto fanbase. It acts more like a digital cult united by memes, chaos, and an unspoken understanding of the art. DOSA was never meant to be “just another token.” It was created to be felt.

While many tokens attempt to shoehorn in utility or utility theater, DOSA leans fully into what makes memecoins powerful, culture, storytelling, and energy. It has quickly become one of the most recognizable and respected meme tokens on Hedera, known for its unmatched content, mysterious drops, and an unwavering commitment to doing things differently.

At its core, DOSA is about showing that in Web3, vibes are utility. That strong narrative, distinct art, and cultural resonance can outperform half-baked products. DOSA is a signal. A manifestation. A demon you don’t just hold, you submit to.

Ressource de Dosa the Demon (DOSA)

Site officiel

Prévision de prix de Dosa the Demon (USD)

Combien vaudra Dosa the Demon (DOSA) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Dosa the Demon (DOSA) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Dosa the Demon.

Consultez la prévision de prix de Dosa the Demon maintenant !

DOSA en devises locales

Tokenomics de Dosa the Demon (DOSA)

Comprendre la tokenomics de Dosa the Demon (DOSA) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token DOSA !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Dosa the Demon (DOSA)

Combien vaut Dosa the Demon (DOSA) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de DOSA en USD est de 0.00075993 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de DOSA à USD ?
Le prix actuel de DOSA en USD est $ 0.00075993. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Dosa the Demon ?
La capitalisation boursière de DOSA est de $ 744.73K USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de DOSA ?
L'offre en circulation de DOSA est de 980.00M USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de DOSA ?
DOSA a atteint un prix ATH de 0.00220213 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de DOSA ?
DOSA a vu un prix ATL de 0.00018326 USD.
Quel est le volume de trading de DOSA ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour DOSA est de -- USD.
Est-ce que DOSA va augmenter cette année ?
DOSA pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de DOSA pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-13 16:18:59 (UTC+8)

