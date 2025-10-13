Informations sur le prix de donk on bonk (DONK) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 Bas 24 h $ 0 Haut 24 h Sommet historique $ 0 Prix le plus bas $ 0 Variation du prix (1 h) -1.11% Changement de prix (1J) -8.25% Variation du prix (7 j) +4.78%

Le prix en temps réel de donk on bonk (DONK) est de --. Au cours des dernières 24 heures, DONK a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de DONK est $ 0, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, DONK a évolué de -1.11% au cours de la dernière heure, -8.25% sur 24 heures et de +4.78% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour donk on bonk (DONK)

Capitalisation boursière $ 36.85K Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 36.85K Offre en circulation 68.97B Offre totale 68,972,018,426.40135

La capitalisation boursière actuelle de donk on bonk est de $ 36.85K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de DONK est de 68.97B, avec une offre totale de 68972018426.40135. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 36.85K.