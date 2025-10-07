Informations sur le prix de Doge Killer (LEASH) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.477161 Haut 24 h $ 0.554047 Sommet historique $ 4,528.43 Prix le plus bas $ 0.477161 Variation du prix (1 h) -10.11% Changement de prix (1J) -6.96% Variation du prix (7 j) -81.82%

Le prix en temps réel de Doge Killer (LEASH) est de $0.485226. Au cours des dernières 24 heures, LEASH a évolué entre un minimum de $ 0.477161 et un maximum de $ 0.554047, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de LEASH est $ 4,528.43, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.477161.

En termes de performance à court terme, LEASH a évolué de -10.11% au cours de la dernière heure, -6.96% sur 24 heures et de -81.82% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Doge Killer (LEASH)

Capitalisation boursière $ 50.06K Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 51.43K Offre en circulation 104.69K Offre totale 107,553.0

La capitalisation boursière actuelle de Doge Killer est de $ 50.06K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de LEASH est de 104.69K, avec une offre totale de 107553.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 51.43K.