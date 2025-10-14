Informations sur le prix de DoctorX (DRX) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.00000102 Haut 24 h $ 0.00000109 Sommet historique $ 0.00007801 Prix le plus bas $ 0 Variation du prix (1 h) -0.09% Changement de prix (1J) +3.42% Variation du prix (7 j) -21.65%

Le prix en temps réel de DoctorX (DRX) est de $0.00000105. Au cours des dernières 24 heures, DRX a évolué entre un minimum de $ 0.00000102 et un maximum de $ 0.00000109, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de DRX est $ 0.00007801, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, DRX a évolué de -0.09% au cours de la dernière heure, +3.42% sur 24 heures et de -21.65% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour DoctorX (DRX)

Capitalisation boursière $ 213.79K Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 213.79K Offre en circulation 203.12B Offre totale 203,118,765,429.0

La capitalisation boursière actuelle de DoctorX est de $ 213.79K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de DRX est de 203.12B, avec une offre totale de 203118765429.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 213.79K.