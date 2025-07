Découvrez les informations clés sur Dinari USFR (USFR.D), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur Dinari USFR (USFR.D)

USFR dShares (USFR.d) are 1:1 asset backed tokens issued by Dinari, offering a direct link to real-world WisdowmTree Floating Rate Treasury ETF shares.

Site officiel : https://www.dinari.com/ Livre blanc : https://www.dinari.com/_files/ugd/b5c091_d83125a8c6c645a6bdfd2b76ae2b8f88.pdf