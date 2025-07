Informations sur Dinari NFLX (NFLX.D)

Netflix dShares (NFLX.d) are 1:1 asset backed tokens issued by Dinari, offering a direct link to real-world Netflix, Inc shares

Site officiel : https://www.dinari.com/ Livre blanc : https://www.dinari.com/_files/ugd/b5c091_d83125a8c6c645a6bdfd2b76ae2b8f88.pdf