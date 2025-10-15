Informations sur le prix de Digital Oil Memecoin (OIL) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.00353663$ 0.00353663 $ 0.00353663 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +0.15% Changement de prix (1J) -3.92% Variation du prix (7 j) -27.75% Variation du prix (7 j) -27.75%

Le prix en temps réel de Digital Oil Memecoin (OIL) est de --. Au cours des dernières 24 heures, OIL a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de OIL est $ 0.00353663, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, OIL a évolué de +0.15% au cours de la dernière heure, -3.92% sur 24 heures et de -27.75% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Digital Oil Memecoin (OIL)

Capitalisation boursière $ 122.84K$ 122.84K $ 122.84K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 122.84K$ 122.84K $ 122.84K Offre en circulation 998.32M 998.32M 998.32M Offre totale 998,320,873.451174 998,320,873.451174 998,320,873.451174

La capitalisation boursière actuelle de Digital Oil Memecoin est de $ 122.84K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de OIL est de 998.32M, avec une offre totale de 998320873.451174. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 122.84K.