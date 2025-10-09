Informations sur le prix de Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00002378 $ 0.00002378 $ 0.00002378 Bas 24 h $ 0.00002515 $ 0.00002515 $ 0.00002515 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00002378$ 0.00002378 $ 0.00002378 Haut 24 h $ 0.00002515$ 0.00002515 $ 0.00002515 Sommet historique $ 0.00127758$ 0.00127758 $ 0.00127758 Prix le plus bas $ 0.0000199$ 0.0000199 $ 0.0000199 Variation du prix (1 h) +0.89% Changement de prix (1J) -0.25% Variation du prix (7 j) -1.21% Variation du prix (7 j) -1.21%

Le prix en temps réel de Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) est de $0.00002487. Au cours des dernières 24 heures, DTF6900 a évolué entre un minimum de $ 0.00002378 et un maximum de $ 0.00002515, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de DTF6900 est $ 0.00127758, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.0000199.

En termes de performance à court terme, DTF6900 a évolué de +0.89% au cours de la dernière heure, -0.25% sur 24 heures et de -1.21% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Dex Trending Fund 6900 (DTF6900)

Capitalisation boursière $ 20.29K$ 20.29K $ 20.29K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 20.29K$ 20.29K $ 20.29K Offre en circulation 815.86M 815.86M 815.86M Offre totale 815,858,279.47 815,858,279.47 815,858,279.47

La capitalisation boursière actuelle de Dex Trending Fund 6900 est de $ 20.29K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de DTF6900 est de 815.86M, avec une offre totale de 815858279.47. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 20.29K.