Tokenomics de DePhyneAI (DPHYAI)
Tokenomics et analyse de prix de DePhyneAI (DPHYAI)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de DePhyneAI (DPHYAI), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Informations sur DePhyneAI (DPHYAI)
DePhyneAI is a decentralized physical AI infrastructure enabling autonomous devices such as drones, robots, and edge sensors to perform intelligent tasks while earning rewards in the native token, $DPHY. The network is permissionless, community-owned, and designed to bring scalable, secure AI computation to the edge of the real world.
- Introduction Artificial Intelligence has historically been confined to centralized cloud platforms. However, as physical devices grow more capable, the future lies in enabling intelligence directly on the edge - embedded in the real world. DePhyneAI empowers a decentralized network of autonomous agents to train, infer, and collaborate - creating a self-sustaining AI ecosystem governed by a native token economy.
What is DePhyneAI? DePhyneAI is an open, decentralized network where physical devices act as nodes. Each device contributes compute, data, or services and is rewarded in $DPHY tokens. The network supports:
Federated learning and on-device AI inference Secure blockchain-based coordination Real-time decision-making in physical environments Use Cases DePhyneAI supports diverse real-world applications:
Logistics: AI-enabled autonomous drone deliveries Agriculture: Monitoring soil, crop health, irrigation using robotic systems Smart Cities: Surveillance, traffic analysis, energy optimization Disaster Response: Real-time aerial monitoring and situational AI Why $DPHY Matters The $DPHY token is the lifeblood of the DePhyneAI network. It serves multiple purposes:
Rewards: Earned by node operators who run AI tasks Access: Used to access AI models, data feeds, and services Governance: Voting and proposal mechanisms Staking: Ensures quality and uptime guarantees
Tokenomics de DePhyneAI (DPHYAI) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de DePhyneAI (DPHYAI) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens DPHYAI qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens DPHYAI pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
