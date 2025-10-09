Informations sur le prix de DePhyneAI (DPHYAI) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0$ 0 $ 0 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -- Variation du prix (7 j) +9.42% Variation du prix (7 j) +9.42%

Le prix en temps réel de DePhyneAI (DPHYAI) est de --. Au cours des dernières 24 heures, DPHYAI a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de DPHYAI est $ 0, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, DPHYAI a évolué de -- au cours de la dernière heure, -- sur 24 heures et de +9.42% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour DePhyneAI (DPHYAI)

Capitalisation boursière $ 5.92K$ 5.92K $ 5.92K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 5.92K$ 5.92K $ 5.92K Offre en circulation 999.25M 999.25M 999.25M Offre totale 999,253,115.451224 999,253,115.451224 999,253,115.451224

La capitalisation boursière actuelle de DePhyneAI est de $ 5.92K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de DPHYAI est de 999.25M, avec une offre totale de 999253115.451224. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 5.92K.