Le prix en temps réel de DePhyneAI est aujourd'hui de 0 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de DPHYAI à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix DPHYAI facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de DePhyneAI est aujourd'hui de 0 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de DPHYAI à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix DPHYAI facilement sur MEXC maintenant.

En savoir plus sur DPHYAI

Informations sur le prix de DPHYAI

Site officiel de DPHYAI

Tokenomics de DPHYAI

Prévisions de prix de DPHYAI

Épargne

Airdrop+

Actualités

Blog

Learn

Logo de DePhyneAI

Prix de DePhyneAI (DPHYAI)

Non listé

Prix en temps réel : 1 DPHYAI à USD

--
----
0.00%1D
mexc
Les données relatives à ce token proviennent de sources tierces. MEXC agit uniquement en tant qu'agrégateur d'informations. Découvrez d'autres tokens listés sur le marché au comptant de MEXC !
USD
Graphique du prix de DePhyneAI (DPHYAI) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-09 06:42:49 (UTC+8)

Informations sur le prix de DePhyneAI (DPHYAI) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0
$ 0$ 0
Bas 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Haut 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+9.42%

+9.42%

Le prix en temps réel de DePhyneAI (DPHYAI) est de --. Au cours des dernières 24 heures, DPHYAI a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de DPHYAI est $ 0, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, DPHYAI a évolué de -- au cours de la dernière heure, -- sur 24 heures et de +9.42% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour DePhyneAI (DPHYAI)

$ 5.92K
$ 5.92K$ 5.92K

--
----

$ 5.92K
$ 5.92K$ 5.92K

999.25M
999.25M 999.25M

999,253,115.451224
999,253,115.451224 999,253,115.451224

La capitalisation boursière actuelle de DePhyneAI est de $ 5.92K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de DPHYAI est de 999.25M, avec une offre totale de 999253115.451224. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 5.92K.

Historique du prix de DePhyneAI (DPHYAI) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de DePhyneAI en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de DePhyneAI en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de DePhyneAI en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de DePhyneAI en USD était de $ 0.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ 0--
30 jours$ 0+0.51%
60 jours$ 0+9.83%
90 jours$ 0--

Qu'est-ce que DePhyneAI (DPHYAI)

DePhyneAI is a decentralized physical AI infrastructure enabling autonomous devices such as drones, robots, and edge sensors to perform intelligent tasks while earning rewards in the native token, $DPHY. The network is permissionless, community-owned, and designed to bring scalable, secure AI computation to the edge of the real world.

  1. Introduction Artificial Intelligence has historically been confined to centralized cloud platforms. However, as physical devices grow more capable, the future lies in enabling intelligence directly on the edge - embedded in the real world. DePhyneAI empowers a decentralized network of autonomous agents to train, infer, and collaborate - creating a self-sustaining AI ecosystem governed by a native token economy.

What is DePhyneAI? DePhyneAI is an open, decentralized network where physical devices act as nodes. Each device contributes compute, data, or services and is rewarded in $DPHY tokens. The network supports:

Federated learning and on-device AI inference Secure blockchain-based coordination Real-time decision-making in physical environments Use Cases DePhyneAI supports diverse real-world applications:

Logistics: AI-enabled autonomous drone deliveries Agriculture: Monitoring soil, crop health, irrigation using robotic systems Smart Cities: Surveillance, traffic analysis, energy optimization Disaster Response: Real-time aerial monitoring and situational AI Why $DPHY Matters The $DPHY token is the lifeblood of the DePhyneAI network. It serves multiple purposes:

Rewards: Earned by node operators who run AI tasks Access: Used to access AI models, data feeds, and services Governance: Voting and proposal mechanisms Staking: Ensures quality and uptime guarantees

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de DePhyneAI (DPHYAI)

Site officiel

Prévision de prix de DePhyneAI (USD)

Combien vaudra DePhyneAI (DPHYAI) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs DePhyneAI (DPHYAI) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour DePhyneAI.

Consultez la prévision de prix de DePhyneAI maintenant !

DPHYAI en devises locales

Tokenomics de DePhyneAI (DPHYAI)

Comprendre la tokenomics de DePhyneAI (DPHYAI) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token DPHYAI !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur DePhyneAI (DPHYAI)

Combien vaut DePhyneAI (DPHYAI) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de DPHYAI en USD est de 0 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de DPHYAI à USD ?
Le prix actuel de DPHYAI en USD est $ 0. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de DePhyneAI ?
La capitalisation boursière de DPHYAI est de $ 5.92K USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de DPHYAI ?
L'offre en circulation de DPHYAI est de 999.25M USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de DPHYAI ?
DPHYAI a atteint un prix ATH de 0 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de DPHYAI ?
DPHYAI a vu un prix ATL de 0 USD.
Quel est le volume de trading de DPHYAI ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour DPHYAI est de -- USD.
Est-ce que DPHYAI va augmenter cette année ?
DPHYAI pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de DPHYAI pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-09 06:42:49 (UTC+8)

Mises à jour importantes de l'industrie sur DePhyneAI (DPHYAI)

Temps (UTC+8)TypeInformation
10-09 06:24:00Mises à jour de l'industrie
Les indices boursiers américains sont tous en baisse, les actions crypto chutent sur toute la ligne, le Bitcoin tombe sous les 122 000 $
10-09 00:05:00Mises à jour de l'industrie
Les retraits de Bitcoin ont repris, avec un débit net de 12 344,33 BTC des CEX au cours des dernières 24 heures
10-08 11:51:08Mises à jour de l'industrie
Les tokens de l'écosystème BSC continuent de grimper, FORM augmente de plus de 20% en 24h
10-08 03:05:00Mises à jour de l'industrie
364 millions de dollars liquidés sur le marché au cours des dernières 24 heures, principalement des positions courtes
10-07 15:18:00Mises à jour de l'industrie
L'indice de peur et d'avidité des cryptomonnaies actuellement à 70, sentiment du marché en état d'"Avidité"
10-07 12:23:00Mises à jour de l'industrie
Le Bitcoin a brièvement dépassé 126 000 $ aujourd'hui, créant un nouveau All-time High (ATH)

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.