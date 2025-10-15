Informations sur le prix de Degen Hours (SLEEP) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0$ 0 $ 0 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +0.29% Changement de prix (1J) -5.06% Variation du prix (7 j) -21.66% Variation du prix (7 j) -21.66%

Le prix en temps réel de Degen Hours (SLEEP) est de --. Au cours des dernières 24 heures, SLEEP a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SLEEP est $ 0, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, SLEEP a évolué de +0.29% au cours de la dernière heure, -5.06% sur 24 heures et de -21.66% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Degen Hours (SLEEP)

Capitalisation boursière $ 79.23K$ 79.23K $ 79.23K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 79.23K$ 79.23K $ 79.23K Offre en circulation 10.00B 10.00B 10.00B Offre totale 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Degen Hours est de $ 79.23K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SLEEP est de 10.00B, avec une offre totale de 10000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 79.23K.