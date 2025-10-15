Tokenomics de DeFiGeek Community Japan (TXJP)

Découvrez les informations clés sur DeFiGeek Community Japan (TXJP), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-15 05:26:28 (UTC+8)
Tokenomics et analyse de prix de DeFiGeek Community Japan (TXJP)

Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de DeFiGeek Community Japan (TXJP), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.

Capitalisation boursière :
$ 5.09M
Offre totale :
$ 210.00K
Offre en circulation :
$ 210.00K
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
$ 5.09M
Sommet historique :
$ 33.01
Bas historique :
$ 20.1
Prix actuel :
$ 24.24
Informations sur DeFiGeek Community Japan (TXJP)

DeFiGeek Community (DFGC) is a decentralized community that originated in Japan, dedicated to building practical and composable DeFi Dapps and tools that help drive the evolution of Web3. Unlike many communities that revolve around a single protocol, DFGC embraces a multi-project philosophy, encouraging innovation across a wide range of decentralized applications. Our community includes experienced developers, designers, researchers, and supporters who collaborate to create open-source, transparent, and community-governed tools. DFGC is not limited to developers—we welcome anyone passionate about contributing to the decentralized future, whether through ideas, design, operations, or outreach.

Site officiel :
https://defigeek.xyz/

Tokenomics de DeFiGeek Community Japan (TXJP) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués

Comprendre la tokenomics de DeFiGeek Community Japan (TXJP) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.

Indicateurs clés et comment ils sont calculés :

Offre totale :

Le nombre maximal de tokens TXJP qui ont été ou seront créés.

Offre en circulation :

Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.

Offre maximale :

Le plafond maximal du nombre total de tokens TXJP pouvant exister.

Valorisation entièrement diluée (FDV) :

Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.

Taux d'inflation :

Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.

Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?

Offre en circulation élevée = liquidité accrue.

Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.

Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.

Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.

Maintenant que vous comprenez la tokenomics de TXJP, explorez le prix en direct du token TXJP !

