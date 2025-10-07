Informations sur le prix de DeFi Pulse Index (DPI) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 106.55 $ 106.55 $ 106.55 Bas 24 h $ 112.1 $ 112.1 $ 112.1 Haut 24 h Bas 24 h $ 106.55$ 106.55 $ 106.55 Haut 24 h $ 112.1$ 112.1 $ 112.1 Sommet historique $ 656.49$ 656.49 $ 656.49 Prix le plus bas $ 29.12$ 29.12 $ 29.12 Variation du prix (1 h) -0.15% Changement de prix (1J) +3.80% Variation du prix (7 j) +9.86% Variation du prix (7 j) +9.86%

Le prix en temps réel de DeFi Pulse Index (DPI) est de $111.47. Au cours des dernières 24 heures, DPI a évolué entre un minimum de $ 106.55 et un maximum de $ 112.1, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de DPI est $ 656.49, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 29.12.

En termes de performance à court terme, DPI a évolué de -0.15% au cours de la dernière heure, +3.80% sur 24 heures et de +9.86% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour DeFi Pulse Index (DPI)

Capitalisation boursière $ 13.02M$ 13.02M $ 13.02M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 13.02M$ 13.02M $ 13.02M Offre en circulation 116.79K 116.79K 116.79K Offre totale 116,793.1925710049 116,793.1925710049 116,793.1925710049

La capitalisation boursière actuelle de DeFi Pulse Index est de $ 13.02M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de DPI est de 116.79K, avec une offre totale de 116793.1925710049. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 13.02M.