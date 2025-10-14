Informations sur le prix de Defi Cattos (CATTOS) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
Bas 24 h $ 0.0002787
Haut 24 h $ 0.00030852
Sommet historique $ 0.00216791
Prix le plus bas $ 0.0002094
Variation du prix (1 h) -1.17%
Changement de prix (1J) -4.92%
Variation du prix (7 j) -36.16%

Le prix en temps réel de Defi Cattos (CATTOS) est de $0.00027886. Au cours des dernières 24 heures, CATTOS a évolué entre un minimum de $ 0.0002787 et un maximum de $ 0.00030852, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de CATTOS est $ 0.00216791, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.0002094.

En termes de performance à court terme, CATTOS a évolué de -1.17% au cours de la dernière heure, -4.92% sur 24 heures et de -36.16% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Defi Cattos (CATTOS)

Capitalisation boursière $ 279.33K
Volume (24 h) --
Capitalisation boursière entièrement diluée $ 279.33K
Offre en circulation 1.00B
Offre totale 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Defi Cattos est de $ 279.33K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de CATTOS est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 279.33K.