Informations sur le prix de Decentralized Euro (DEURO) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 Bas 24 h $ 1.2 $ 1.2 $ 1.2 Haut 24 h Bas 24 h $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 Haut 24 h $ 1.2$ 1.2 $ 1.2 Sommet historique $ 2.3$ 2.3 $ 2.3 Prix le plus bas $ 0.860143$ 0.860143 $ 0.860143 Variation du prix (1 h) -0.31% Changement de prix (1J) -0.93% Variation du prix (7 j) -0.84% Variation du prix (7 j) -0.84%

Le prix en temps réel de Decentralized Euro (DEURO) est de $1.16. Au cours des dernières 24 heures, DEURO a évolué entre un minimum de $ 1.16 et un maximum de $ 1.2, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de DEURO est $ 2.3, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.860143.

En termes de performance à court terme, DEURO a évolué de -0.31% au cours de la dernière heure, -0.93% sur 24 heures et de -0.84% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Decentralized Euro (DEURO)

Capitalisation boursière $ 2.93M$ 2.93M $ 2.93M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 2.93M$ 2.93M $ 2.93M Offre en circulation 2.52M 2.52M 2.52M Offre totale 2,516,222.061387302 2,516,222.061387302 2,516,222.061387302

La capitalisation boursière actuelle de Decentralized Euro est de $ 2.93M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de DEURO est de 2.52M, avec une offre totale de 2516222.061387302. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 2.93M.