Tokenomics de Dark Wolf (DWOLF)

Découvrez les informations clés sur Dark Wolf (DWOLF), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-13 14:53:56 (UTC+8)
Tokenomics et analyse de prix de Dark Wolf (DWOLF)

Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Dark Wolf (DWOLF), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.

Capitalisation boursière :
$ 5.86K
Offre totale :
$ 999.02M
Offre en circulation :
$ 999.02M
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
$ 5.86K
Sommet historique :
$ 0.00502147
Bas historique :
$ 0
Prix actuel :
$ 0
Informations sur Dark Wolf (DWOLF)

I n the shadows of the Matt Furie universe, Dark Wolf emerges as the ultimate antagonist a misunderstood force of rebellion, chaos, and mystery. While Pepe and his carefree crew indulge in their laid-back existence. The Dark Wolf stands apart as an all-knowing, nearly invincible being with supernatural powers. His presence casts a looming shadow over the Boy’s Club, igniting a fierce rivalry that solidifies him as the most feared and respected figure in their world. Dark Wolf isn’t here to simply challenge the crew he’s here to end them. And neither the Boy’s Club nor the Kolfags can do anything to stop him...

Now.. FEED THE BEAST!

Site officiel :
https://dwolf.io/

Tokenomics de Dark Wolf (DWOLF) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués

Comprendre la tokenomics de Dark Wolf (DWOLF) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.

Indicateurs clés et comment ils sont calculés :

Offre totale :

Le nombre maximal de tokens DWOLF qui ont été ou seront créés.

Offre en circulation :

Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.

Offre maximale :

Le plafond maximal du nombre total de tokens DWOLF pouvant exister.

Valorisation entièrement diluée (FDV) :

Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.

Taux d'inflation :

Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.

Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?

Offre en circulation élevée = liquidité accrue.

Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.

Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.

Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.

Maintenant que vous comprenez la tokenomics de DWOLF, explorez le prix en direct du token DWOLF !

Prévision du prix de DWOLF

Vous voulez savoir dans quelle direction DWOLF pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de DWOLF combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.

Avertissement

Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.

