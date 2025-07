Qu'est-ce que Dappad (APPA)

Dappad Launchpad, a connective link that bridges the gap between Layer 2 projects and early investors, boasts a versatile multichain capability. This unique feature empowers the Launchpad to facilitate token launches across various blockchain networks, enhancing accessibility for a diverse range of projects. Through the introduction of an account abstraction model, Dappad Launchpad ensures streamlined user experiences, fostering more straightforward interactions without compromising on security. Our mission is to provide a seamless, secure, and user-friendly journey from project initiation to success. By supporting multichain functionality, we aim to cater to a broader spectrum of projects and investors, promoting success stories across different blockchain ecosystems.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Dappad (APPA) Livre blanc Site officiel

Tokenomics de Dappad (APPA)

Comprendre la tokenomics de Dappad (APPA) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token APPA !