Informations sur Cygnus Finance Global USD (CGUSD)

Cygnus Finance is a RWA stablecoin protocol built on pure, short-term U.S. debt assets. It is also the first native interest-bearing stablecoin protocol and the first native RWA protocol on Base.

Site officiel : https://www.cygnus.finance/ Livre blanc : https://wiki.cygnus.finance/whitepaper/