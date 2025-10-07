Informations sur le prix de Crazzers AI (CRAZZERS) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0$ 0 $ 0 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -1.19% Changement de prix (1J) +5.65% Variation du prix (7 j) +3.15% Variation du prix (7 j) +3.15%

Le prix en temps réel de Crazzers AI (CRAZZERS) est de --. Au cours des dernières 24 heures, CRAZZERS a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de CRAZZERS est $ 0, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, CRAZZERS a évolué de -1.19% au cours de la dernière heure, +5.65% sur 24 heures et de +3.15% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Crazzers AI (CRAZZERS)

Capitalisation boursière $ 28.54K$ 28.54K $ 28.54K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 147.78K$ 147.78K $ 147.78K Offre en circulation 193.10M 193.10M 193.10M Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Crazzers AI est de $ 28.54K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de CRAZZERS est de 193.10M, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 147.78K.