Informations sur le prix de Company (COMPANY) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.00112961$ 0.00112961 $ 0.00112961 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +0.88% Changement de prix (1J) -3.24% Variation du prix (7 j) +25.28% Variation du prix (7 j) +25.28%

Le prix en temps réel de Company (COMPANY) est de --. Au cours des dernières 24 heures, COMPANY a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de COMPANY est $ 0.00112961, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, COMPANY a évolué de +0.88% au cours de la dernière heure, -3.24% sur 24 heures et de +25.28% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Company (COMPANY)

Capitalisation boursière $ 176.08K$ 176.08K $ 176.08K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 176.08K$ 176.08K $ 176.08K Offre en circulation 999.79M 999.79M 999.79M Offre totale 999,790,866.437105 999,790,866.437105 999,790,866.437105

La capitalisation boursière actuelle de Company est de $ 176.08K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de COMPANY est de 999.79M, avec une offre totale de 999790866.437105. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 176.08K.