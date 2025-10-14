Tokenomics de Cointpoit (CP)
Coint represents the epitome of decentralized exchange (DEX) sophistication. It transcends traditional cryptocurrency trading by offering a robust and innovative platform designed to empower users through cutting-edge features and a commitment to decentralized finance (DeFi) principles.a world increasingly defined by digital innovation, financial markets are experiencing a transformative shift towards decentralization. The rise of cryptocurrencies and blockchain technology has ushered in an era of financial inclusion, autonomy, and trustlessness, presenting opportunities for individuals to participate in a truly borderless financial ecosystem.
Coint, a decentralized exchange (DEX) project at the forefront of this revolution, welcomes you to explore the future of cryptocurrency trading. In this comprehensive white paper, we embark on a journey through the core principles, innovative features, security measures, user-centric governance, and privacy solutions that define the Coint ecosystem.
Tokenomics de Cointpoit (CP) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Cointpoit (CP) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens CP qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens CP pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de CP, explorez le prix en direct du token CP !
