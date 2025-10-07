Informations sur le prix de Clipper SAIL (SAIL) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.051566$ 0.051566 $ 0.051566 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -0.65% Changement de prix (1J) -3.12% Variation du prix (7 j) -35.28% Variation du prix (7 j) -35.28%

Le prix en temps réel de Clipper SAIL (SAIL) est de --. Au cours des dernières 24 heures, SAIL a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SAIL est $ 0.051566, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, SAIL a évolué de -0.65% au cours de la dernière heure, -3.12% sur 24 heures et de -35.28% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Clipper SAIL (SAIL)

Capitalisation boursière $ 26.68K$ 26.68K $ 26.68K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 44.18K$ 44.18K $ 44.18K Offre en circulation 603.84M 603.84M 603.84M Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Clipper SAIL est de $ 26.68K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SAIL est de 603.84M, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 44.18K.