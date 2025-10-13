Informations sur le prix de Clean Food (CF) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00337204 $ 0.00337204 $ 0.00337204 Bas 24 h $ 0.00420309 $ 0.00420309 $ 0.00420309 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00337204$ 0.00337204 $ 0.00337204 Haut 24 h $ 0.00420309$ 0.00420309 $ 0.00420309 Sommet historique $ 0.03350273$ 0.03350273 $ 0.03350273 Prix le plus bas $ 0.00116004$ 0.00116004 $ 0.00116004 Variation du prix (1 h) -0.00% Changement de prix (1J) +23.49% Variation du prix (7 j) -15.95% Variation du prix (7 j) -15.95%

Le prix en temps réel de Clean Food (CF) est de $0.00420234. Au cours des dernières 24 heures, CF a évolué entre un minimum de $ 0.00337204 et un maximum de $ 0.00420309, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de CF est $ 0.03350273, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00116004.

En termes de performance à court terme, CF a évolué de -0.00% au cours de la dernière heure, +23.49% sur 24 heures et de -15.95% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Clean Food (CF)

Capitalisation boursière $ 369.81K$ 369.81K $ 369.81K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 369.81K$ 369.81K $ 369.81K Offre en circulation 88.00M 88.00M 88.00M Offre totale 88,000,000.0 88,000,000.0 88,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Clean Food est de $ 369.81K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de CF est de 88.00M, avec une offre totale de 88000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 369.81K.