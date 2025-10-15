Informations sur le prix de Cisco xStock (CSCOX) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 67.1 $ 67.1 $ 67.1 Bas 24 h $ 69.17 $ 69.17 $ 69.17 Haut 24 h Bas 24 h $ 67.1$ 67.1 $ 67.1 Haut 24 h $ 69.17$ 69.17 $ 69.17 Sommet historique $ 72.42$ 72.42 $ 72.42 Prix le plus bas $ 65.89$ 65.89 $ 65.89 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) +1.84% Variation du prix (7 j) -0.13% Variation du prix (7 j) -0.13%

Le prix en temps réel de Cisco xStock (CSCOX) est de $68.83. Au cours des dernières 24 heures, CSCOX a évolué entre un minimum de $ 67.1 et un maximum de $ 69.17, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de CSCOX est $ 72.42, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 65.89.

En termes de performance à court terme, CSCOX a évolué de -- au cours de la dernière heure, +1.84% sur 24 heures et de -0.13% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Cisco xStock (CSCOX)

Capitalisation boursière $ 164.92K$ 164.92K $ 164.92K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.94M$ 1.94M $ 1.94M Offre en circulation 2.40K 2.40K 2.40K Offre totale 28,150.0 28,150.0 28,150.0

La capitalisation boursière actuelle de Cisco xStock est de $ 164.92K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de CSCOX est de 2.40K, avec une offre totale de 28150.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.94M.