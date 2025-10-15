Informations sur le prix de Cicada Finance (LTCIC) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.0024759 $ 0.0024759 $ 0.0024759 Bas 24 h $ 0.00262756 $ 0.00262756 $ 0.00262756 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.0024759$ 0.0024759 $ 0.0024759 Haut 24 h $ 0.00262756$ 0.00262756 $ 0.00262756 Sommet historique $ 0.00289418$ 0.00289418 $ 0.00289418 Prix le plus bas $ 0.00245054$ 0.00245054 $ 0.00245054 Variation du prix (1 h) -0.41% Changement de prix (1J) -3.80% Variation du prix (7 j) -2.64% Variation du prix (7 j) -2.64%

Le prix en temps réel de Cicada Finance (LTCIC) est de $0.00251459. Au cours des dernières 24 heures, LTCIC a évolué entre un minimum de $ 0.0024759 et un maximum de $ 0.00262756, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de LTCIC est $ 0.00289418, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00245054.

En termes de performance à court terme, LTCIC a évolué de -0.41% au cours de la dernière heure, -3.80% sur 24 heures et de -2.64% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Cicada Finance (LTCIC)

Capitalisation boursière $ 6.55M$ 6.55M $ 6.55M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 25.15M$ 25.15M $ 25.15M Offre en circulation 2.61B 2.61B 2.61B Offre totale 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Cicada Finance est de $ 6.55M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de LTCIC est de 2.61B, avec une offre totale de 10000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 25.15M.