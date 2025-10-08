Informations sur le prix de Chrema Coin (CRMC) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.903247 $ 0.903247 $ 0.903247 Bas 24 h $ 1.21 $ 1.21 $ 1.21 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.903247$ 0.903247 $ 0.903247 Haut 24 h $ 1.21$ 1.21 $ 1.21 Sommet historique $ 5.02$ 5.02 $ 5.02 Prix le plus bas $ 0.432032$ 0.432032 $ 0.432032 Variation du prix (1 h) -0.01% Changement de prix (1J) +16.16% Variation du prix (7 j) -18.05% Variation du prix (7 j) -18.05%

Le prix en temps réel de Chrema Coin (CRMC) est de $1.05. Au cours des dernières 24 heures, CRMC a évolué entre un minimum de $ 0.903247 et un maximum de $ 1.21, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de CRMC est $ 5.02, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.432032.

En termes de performance à court terme, CRMC a évolué de -0.01% au cours de la dernière heure, +16.16% sur 24 heures et de -18.05% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Chrema Coin (CRMC)

Capitalisation boursière $ 11.54M$ 11.54M $ 11.54M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 52.48M$ 52.48M $ 52.48M Offre en circulation 10.99M 10.99M 10.99M Offre totale 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Chrema Coin est de $ 11.54M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de CRMC est de 10.99M, avec une offre totale de 50000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 52.48M.